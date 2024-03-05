Дорогу молодым: 20 тысяч человек стали участниками Всемирного фестиваля молодежи

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20 тысяч человек из 190 стран стали участниками Всемирного фестиваля молодежи

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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В Сочи съехались гости из 190 стран, в том числе недружественных.

Тысячи молодых предпринимателей из 190 стран обсудили самые смелые бизнес-стратегии на мероприятиях марафона «Знание. Первые», которые проходят в рамках Всемирного фестиваля молодежи в эти дни на федеральной территории «Сириус».

А уже маститые бизнесмены и специалисты поделились своими знаниями и личным опытом. А как узнал корреспондент «Известий» Денис Воробьев. Фестиваль молодежи — это не только работа и серьезные разговоры.

Импровизированная стойка регистрации и загранпаспорта в точности, как реальные. На самом деле — это удостоверения участников. Один штамп — и гости отправляются в путешествие по миру фестиваля. Так начинается день в «Сириусе».

«Общее впечатление, могу сказать, что это гораздо масштабнее, чем я ожидала, я побывала во многих странах, где проходили подобные мероприятия, но это самое грандиозное!» — считает участница фестиваля Мехруза.

После интерактивного паспортного контроля начинается настоящая гонка. Участникам фестиваля приходится буквально включать турбоскорость, чтобы успеть в каждую из локаций. А их здесь десятки.

«Они пришли не на помощника президента посмотреть, а узнать, что такое наука и как ей заниматься», — отметил один из участников фестиваля.

Итальянский дирижер Фабио Мастранджело отвечает за культурное просвещение молодежи. На отличном русском итальянец рассказывает участникам фестиваля, как найти свой творческий путь и почему важно, чтобы искусство было вне политики и национальностей. Мэтр давно понял — где отменяют культуру, там отменяют жизнь.

«Вы думаете, что в блокадные годы в Ленинграде в филармонии задумывались о том, чтобы не играть симфонию Брамса, потому что он немец — значит враг? А Бетховена? Баха? Тоже исполняли», — отметил Мастранджело.

А в этом зале молодые умы всего мира объединила наука. Здесь они обмениваются опытом, обсуждают возможность создания совместных проектов. Для иностранцев, к слову, стало открытием то, насколько много в России девушек-ученых.

«Сегодня мы обсуждали несколько идей и получили знания об очень интересных проектах и платформах в России в Китае, а я рассказал об опыте из Южной Америки. Нам нужно развивать новые платформы и институты для научного сотрудничества», — считает Хуан Мартин Гонсале Кабас.

Здесь секретами успеха делятся блогеры-миллионники. Пара советов звучит даже для будущих политиков — нетривиальный блог может помочь стать ближе к народу

«Мы это курируем, пытаемся подстроить под тренды, пытаемся подстроить, чтобы это было классно, взаимодействие с аудиторией, а не просто скучная, номенклатурная работа», — рассказывает один из спикеров мероприятия.

Ни одна площадка фестиваля не пустует. Сотни, нет, тысячи студентов проходят через эти конференц-залы каждый день. Бизнес, наука или культура — все это здесь, вся Россия.

А после насыщенной образовательной программы весь мир объединяется возле главной сцены фестиваля. Под одну песню могут станцевать фламенко, лезгинку или медленный танец. Музыка, как говорится, стирает все границы!

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