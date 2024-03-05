Супервторник в США: Трампу разрешили принять участие в выборах двух штатах

Фото, видео: Reuters / MARCO BELLO; 5-tv.ru

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Бывший глава Белого дома сейчас является фаворитом от республиканцев.

В США сегодня супервторник. В 16 штатах пройдут праймериз — выборы кандидатов от обеих партий. И если демократы единогласно поддерживают действующего президента Джо Байдена, то среди республиканцев такого единодушия нет.

По итогам уже состоявшихся голосований, фаворитом у них является Дональд Трамп. Его главная конкурентка — экс-постпред США при ООН Никки Хэйли, но разрыв между ними большой. По данным опросов, в среднем, бывшего главу поддерживают 77% всех делегатов, а его соперницу — лишь 15%.

Поддержка Трампа, судя по всему, только увеличится. Ему разрешили участвовать в предвыборной гонке в штатах Колорадо и Мэн. Ранее республиканца пытались исключить из бюллетеней из-за якобы участия в штурме Капитолия в 2021 году, который устроили его сторонники. Однако Верховный суд постановил, что только Конгресс может определить дальнейшую судьбу политика на федеральных выборах.

Ранее 5-tv.ru писал, что в США заявили о потере Байденом своих сторонников.