«Бесчеловечный шаг»: Россия призвала пересмотреть увольнение сотрудников БАПОР

Фото, видео: ABED AL HASHLAMOUN / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Российский постпред при ООН считает, что финансирование ближневосточного агентства должно быть восстановлено.

Россия призывает пересмотреть увольнение сотрудников БАПОР из-за обвинений Израиля. Такое заявление сделал наш постпред при ООН Василий Небензя во время выступления на Генеральной Ассамблее.

По словам дипломата, более десяти сотрудников ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам уволили без какого-либо расследования, на основе лишь данных с израильской стороны. Кроме того, было приостановлено финансирование организации. Если оно не будет восстановлено, то это приведет к ужасным последствиям для мирных жителей Газы, потому что помощи будет ждать уже неоткуда.

«Полагаем, что результаты расследования должны опираться не только на данные, предоставленные Израилем, но и на информацию палестинцев. Финансирование БАПОР должно быть восстановлено в полном объеме, в противном случае шантажисты агентства в полной мере разделят с Израилем вину за все последствия для населения Газы от этого бесчеловечного шага», — прокомментировал постпред России при ООН Василий Небензя.

Ранее США и союзники объявили о приостановке финансирования БАПОР из-за подозрения в том, что оно сотрудничает с ХАМАС. Генеральный комиссар ближневосточной организации заявил, что такое решение со стороны 16 стран осложнит обстановку в Газе — средств на помощь мирным жителям попросту не хватит.

Ранее 5-tv.ru писал, что главу Пентагона Ллойда Остина освистали за поддержку Израиля.