«Слова на ветер»: как пранкеры Вован и Лексус разоблачили премьера Ирландии

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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Блогеры намерены продолжать выводить западных политиков на чистую воду.

Премьер Ирландии Лео Варадкар солгал, когда заявил, что подыгрывал российским пранкерам Вовану и Лексусу во время разговора, который длился целый час. Об этом они рассказали РИА Новости «на полях» Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

«Слова на ветер для аудитории, что у нас все хорошо, мы улучшаем свою политику безопасности. Но на деле как эти пранки проходят, так они и продолжаться будут», — сказал Вован.

Он считает, что возможность дозвониться до западных политиков обусловлена непрофессионализмом сотрудников, в том числе глав государств. Если они хотят что-то изменить, то «жертва пранка» должна уйти в отставку.

При этом Лексус усомнился в том, что западные политики быстро перестанут быть доступными для пранков. По его словам, никто не может создать универсальную ультразащищенную сеть. Пранкеры намерены искать новые лазейки.

Беседа Варадкара с пранкерами состоялась в декабре. В ходе диалога премьер Ирландии в том числе заявил о своих сомнениях в скором вступлении Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что Дублину потребовалось до 20 лет, чтобы получить членство в организации, равно как и Варшаве.

Однако после этого разговора Варадкар заявил, что его офис изменил процедуры в отношении звонков, чтобы снова не оказаться в такой ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вован и Лексус раскрыли секрет успеха своих розыгрышей.