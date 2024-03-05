Американцу грозит срок за слив секретных данных США через сайт знакомств

В США обвинили американца в раскрытии тайн о РФ и Украине через сайт знакомств

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Его судьба решится на суде 5 марта.

Власти Соединенных Штатов предъявили обвинения американцу в раскрытии секретных данных военного характера зарубежному лицу на онлайн-платформе для знакомств. Об этом сообщила пресс-служба Минюста США.

По данным ведомства, гражданский служащий из Небраски, 63-летнего Дэвида Франклина Слейтера арестовали 2 марта. У него имелся доступ к секретной информации, когда был прикомандирован к силам стратегического командования американской армии на авиабазе Оффатт.

Предполагается, что Слейтер умышленно, неправомерно и незаконно передавал неуполномоченному лицу сведения, которые затрагивают интересы нацобороны Штатов. Он также посещал закрытые брифинги STRATCOM по конфликту на Украине. Информацию с них Слейтер тоже передавал сообщнику.

Во вторник, 5 марта, Слейтер предстанет перед окружным судом в Небраске. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы и штраф в размере до 250 тысяч долларов за каждый пункт обвинения.

Прежде огромный резонанс в Германии и других европейских странах вызвала запись разговора военных бундесвера. В ней офицеры обсуждают удар ракетами Taurus по Крымскому мосту с французского истребителя Dassault Rafale.

После этого появились сообщения, что диалог немецких офицеров указывает на подготовку Германии к войне с Россией. Однако позднее в правительстве ФРГ назвали эти утверждения абсурдом.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти Германии запереживали из-за более масштабной утечки внутренних разговоров. Как оказалось, офицеры вели обсуждение на уязвимой к прослушке платформе.