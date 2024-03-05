Луну с неба достанет: самые безумные поступки мужчин ради женщин

Фото: www.globallookpress.com / Elena Sikorskaya

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Во времена рыцарей представители сильного пола боролись за внимание девушки. Готовы ли они на сумасбродство сейчас?

Сервис SuperJob провел опрос среди мужчин. По его итогам выяснилось, что женитьба — это самый безрассудный поступок, который совершает мужчина, пишет Газета.ру.

О том, что брак считается самым необдуманным поступком, рассказали 27% опрошенных. На долгие поездки ради встречи способны всего 4%. А 3% решили, что само признание в любви уже безумие. Поменять место жительства, чтобы всегда быть рядом с возлюбленной готовы только 3%.

Дрались и покоряли вершины во имя любви всего 2%. Среди опрошенных нашлись даже те, кто согласен буквально разориться ради подарка. Таких смельчаков набралось 2%. Опрос показал, что один мужчина из 100 брал кредит, чтобы оплатить все желания второй половинки.

Влюбленный человек готов на все даже простить измену, прыгнуть с высоты и нырнуть в прорубь. Но на такие подвиги готов пойти лишь 1% опрошенных. А развод с женой ради любовницы считается необдуманным действием всего лишь у 1%.

Конечно, есть и те, кто не совершает необдуманных подвигов. Целых 19% никогда не шли на безумства. Возможно, они доказывают свои чувства более безопасными методами.

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