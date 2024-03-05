Вопреки всему: Великобритания призывает Германию передать Украине ракеты Taurus

Фото: IMAGO/Sven Eckelkamp / ТАСС

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Лондон дал свою оценку утекшему в Сеть разговору немецких офицеров.

Великобритания призвала Германию передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, даже несмотря на утечку разговора немецких офицеров. Об этом сообщили источник издания The Guardian в британском правительстве.

Инсайдер отметил, что Лондон первым послал Киеву подобные ракеты. Именно поэтому Великобритания призвала Германию поступить таким же образом.

Источник в Минобороны Великобритании сообщил, что утечка разговора старших офицеров бундесвера является досадной, но не очень серьезной.

Главред RT Маргарита Симоньян ранее опубликовала запись разговора военных бундесвера, в котором они обсуждают удар ракетами Taurus по Крымскому мосту с французского истребителя Dassault Rafale. Публикация вызвала огромный резонанс в Германии и других европейских странах. Позднее немецкие издания Berliner Zeitung, BILD и информагентство DPA подтвердили подлинность записи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США отказались комментировать аудиозапись с разговором немецких офицеров бундесвера о возможной атаке на Крымский мост. Сделали это, чтобы не подтверждать тезис о гибридной войне НАТО с Россией.