Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Даничев; 5-tv.ru

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Старейшая кинокомпания России отмечает круглую дату. Что сегодня происходит в ее павильонах?

Легендарному «Ленфильму» сегодня исполняется 110 лет. Больше века киностудия радует зрителей фильмами, которые остаются в памяти навсегда. Всего из цеха «Ленфильма» вышло более полутора тысяч картин. Среди них — «Собачье сердце», «Свадьба в Малиновке», «Человек-амфибия» и десятки других шедевров. Корреспондент «Известий» Максим Облендер узнал, что сегодня происходит в павильонах и почему компьютер не сможет превзойти человека.

Он знает, как с треском проваливаются под лед, как хрустит наст под ногами или скрипит несмазанная телега. Казалось бы, этот творческий беспорядок ни к чему, давно есть базы цифровых звуков. Но тут каждый дубль неповторим. Ведь зритель чувствует фальшь.

«Если обратите внимание на шаги в рекламе — шлеп-шлеп. Это подставленный звук, а если посмотрите картину, озвученную звукооформителем — это совсем другое», — говорит звукооформитель Сергей Фигнер.

«Ленфильму» — 110 лет, но профессионалы говорят, для киностудии это не срок. В павильонах то и дело слышится шум, но входить запрещают. Что точно изменилось с годами — это то, что продюсеры держат все съемки в секрете. Временно простаивает лишь этот — самый знаменитый четвертый павильон. Здесь раньше был театр «Аквариум», где впервые показали «Прибытие поезда» братьев Люмьер жителям страны. Пройдет несколько лет и сюда переедет «Ленфильм», а молодые актеры будут обивать пороги киностудии.

«Ждали, пока кто-то из известных режиссеров пройдет в буфет. Чтобы лишний раз поздороваться и пожелать приятного аппетита. Напомнить о себе. Если мастер не замечал — второй заход», — говорит народный артист РФ Сергей Мигицко.

Этот логотип был и остается синонимом слова «качество» — фильмы, ставшие народными. «Полосатый рейс», «Золушка», «Приключения Шерлока Холмса и Доктора Ватсона», «Человек Амфибия». Полторы тысячи картин, изобретение уникальных технологий и костюмов. Наряды Ихтиандра — один для суши — каждая чешуйка сделана вручную из кинопленки, второй — полимерный — для подводных съемок.

«Тогда не было понятия спецэффекты, тогда были комбинированные съемки, были муляжи. В старике Хоттабыче было огромное количество. Вот эти блуждающие маски. Не было хромакея, ничего», — говорит кинокритик Александр Поздняков.

Но было большое желание делать кино, чтобы попадало в самое сердце и разбиралось на цитаты. Сегодня «Ленфильм» не просто киноплощадка, здесь показывают фильмы, сюда водят экскурсии.

«Отдельная гордость „Ленфильма“ — эта коллекция ретроавтомобилей. Здесь и Studebaker, и BMW, и Ford. У каждого авто богатый послужной список. Эта машина, например, снималась в фильмах „11 разгневанных мужчин“, „Тальянка“, „Подкидыш“. Но самое главное — все авто в отличном состоянии, на ходу. И не исключено, что мы еще не раз увидим их на киноэкранах», — говорит корреспондент.

Гостей водят даже в гримерки, нарисованные синяки вызывают восторг.

«Гримеры помогают воссоздать атмосферу. Прочувствовать переживания героя кожей, иногда скукожиться, передернуться», — говорит гример Валентина Хлистова.

Киношники желают друг-другу еще минимум полторы тысячи разбитых тарелок — в юбилейные дни под Петербургом стартовали съемки очередного фильма. И вновь соблюли традицию. На счастье.