Большой промах: Кличко назвал увольнение Залужного серьезной ошибкой Зеленского
Кличко назвал увольнение Залужного серьезной ошибкой Зеленского
Фото: Oleg Petrasyuk / ТАСС
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Мэр Киева раскритиковал решение украинского лидера.
Президент Украины Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, уволив Валерия Залужного с должности главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете La Repubblica.
«Увольнение генерала Залужного было очень серьезной ошибкой. Мы должны объединиться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах», — оценил Кличко решение Зеленского.
Он также отметил, что Украина нуждается в единстве политических сил и всего народа. Также он добавил, что подобное решение вызвало шок у каждого гражданина страны.
От должности главкома ВСУ Залужный был отстранен 8 февраля. Как отмечал он и Зеленский, украинской армии нужны перемены. Командовать Вооруженными силами Украины стал Александр Сырский.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько офис Владимира Зеленского потратил на его командировки.