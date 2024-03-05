Большой промах: Кличко назвал увольнение Залужного серьезной ошибкой Зеленского

Фото: Oleg Petrasyuk / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Мэр Киева раскритиковал решение украинского лидера.

Президент Украины Владимир Зеленский совершил серьезную ошибку, уволив Валерия Залужного с должности главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью итальянской газете La Repubblica.

«Увольнение генерала Залужного было очень серьезной ошибкой. Мы должны объединиться вокруг людей, которые пользуются наибольшей поддержкой, таких как Залужный, имеющий самый высокий рейтинг в опросах», — оценил Кличко решение Зеленского.

Он также отметил, что Украина нуждается в единстве политических сил и всего народа. Также он добавил, что подобное решение вызвало шок у каждого гражданина страны.

От должности главкома ВСУ Залужный был отстранен 8 февраля. Как отмечал он и Зеленский, украинской армии нужны перемены. Командовать Вооруженными силами Украины стал Александр Сырский.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько офис Владимира Зеленского потратил на его командировки.