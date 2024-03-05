«Открытие важно для науки»: часть статуи фараона Рамзеса II нашли в ходе раскопок в Египте

Фото: www.globallookpress.com / Werner Forman

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Высота найденного фрагмента — почти четыре метра, а монумент в целом мог достигать семи метров в высоту.

Египетские археологи вместе с американскими коллегами во время раскопок в провинции Эль-Минья обнаружили верхнюю часть статуи фараона Рамзеса II. Фрагмент был сделан из известняка, а его высота составляла 3,8 метра, сообщил генеральный секретарь Высшего совета древностей Мустафа Вазири.

«Данное открытие крайне важно для науки, поскольку исследования показывают. Обнаружена верхняя часть символизирует силу, жизнеспособность и скрытую душу. Нижняя часть была обнаружена в 1930 году немецким археологом Гюнтером Рёдером», — привел слова Вазири портал Al-Masry al-Youm.

Обнаруженный фрагмент вырезан из известняка. Фото: Reuters / The Egyptian Ministry of Antiqui

Находка изображает фараона на троне, а на его голове присутствует двойная корона, которая знаменует собой объединение Верхнего и Нижнего Египта, она надета на традиционный головной убор фараонов — немес. Ученые уже приступили к очистке находки от песка и ее реставрации, чтобы потом воссоздать первоначальный образ.

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