Евросоюз столкнулся с нехваткой пороха для производства боеприпасов для Украины
Фото, видео: www.globallookpress.com / Aimee Dilger; 5-tv.ru
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ВСУ уже несколько месяцев испытывают «снарядный голод». К чему приведет сложившая в Европе ситуация?
Внезапно выяснилось, что Европа не может производить артиллерийские снаряды для Украины, потому что ей не хватает пороха. Главные ингредиенты для него уже давно поставлял Китай и некоторое время назад перестал это делать по понятным причинам.
Не помогает решению ситуации и истерика президента Украины Владимира Зеленского. Оказывается, ему стоит подтянуть английский.
Он не так понял своих покровителей и решил, что ему полагается от Запада миллион бесплатных снарядов, однако на деле их всего 300 тысяч. Остальное нужно докупить за свой счет, которого просто нет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Украине бьют тревогу из-за нехватки боевиков в ВСУ.