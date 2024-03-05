Сестры Шукшины готовы мирным путем разрешить спор за права на работы отца

Адвокат Лидии Шукшиной заявил о возможном примирении ее дочерей в суде

Фото: Тараканов Вадим / ТАСС

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Чтобы прийти к консенсусу по делу за права на произведения знаменитого родителя, наследницам потребовалось чуть больше недели.

Дочери народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной — Ольга и Мария — готовятся пойти на перемирие. Чтобы найти общий язык, родственницам потребовалась всего неделя.

В минувший понедельник младшая дочь актрисы Ольга во всеуслышание заявила, что готовится подать на Марию иск с требованием признать предыдущие договоренности по авторским правам отца — писателя Василия Шукшина — недействительными. Лидия Федосеева-Шукшина передала все права дочери Марии. Ольга планировала оспорить этот договор.

Планировалось, что старшая дочь будет требовать вписать свою фамилию в список официальных наследников с правом распоряжаться интеллектуальной собственностью. Спустя неделю внезапно стало известно, что сестры могут прийти к компромиссу со дня на день. Адвокат Лидии Федосеевой-Шукшиной, Юлия Вербицкая-Линник, в беседе с порталом «Страсти» сообщила что обе стороны выразили желание прийти к примирению.

Итоговое решение дочери писателя Шукшина приняли на предварительных слушаниях, однако оно все еще не окончательное, так как принято на заседании, проведенном в техническом формате.

«Доводы Ольги Васильевны в данный момент более основаны на справедливости, чем на законе», — заявила Вербицкая-Линник.

Следующее заседание суда запланировано на 4 апреля. Планируется, что на нем свое мнение вокруг развернувшихся баталий выразит сама Лидия Федосеева-Шукшина. Слово матери может стать определяющим в деле о конфликте интересов.

Ранее 5-tv.ru писал, из-за чего судятся сестры Шукшины.