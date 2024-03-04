Во ФСИН опровергли сообщения об УДО для Ефремова

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Администрация колонии якобы одобрила запрос, но правда ли это?

Информация о том, что осужденный за пьяное ДТП актер Михаил Ефремов обратился в Алексеевский районный суд Белгородской области с ходатайством об условно-досрочном освобождении (УДО), не соответствует действительности. Об этом сообщили в областном УФСИН России.

До этого председатель ОНК Москвы Георгий Волков написал в социальных сетях о том, что комиссия колонии, где содержится Ефремов, одобрила ходатайство об УДО. Он также писал о том, что теперь решение за судом.

Однако во ФСИН информацию не подтвердили.

Актер Михаил Ефремов отбывает срок в ИК № 4 с ноября 2020-го. Артист в пьяном состоянии врезался во встречный автомобиль, водитель которого в результате скончался. Ефремову за смертельное ДТП дали семь с половиной лет колонии. И, как сообщалось, уже в 2024 году он может рассчитывать на досрочное освобождение.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ефремов пишет покаянные письма в надежде выйти из тюрьмы по УДО.