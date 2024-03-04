Вернуть свежий вид: как замедлить старение кожи после 35 лет

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Далеко не все методы требуют серьезных финансовых затрат. С чего начать?

Лекарство от старости, к сожалению, современные ученые все еще не придумали, однако существуют способы вернуть своему лицу свежий вид. Возраст безвозвратно отнимает красоту и упругость кожи, а сильнее всего от воздействия лет и постоянных стрессов страдает кожа в уголках глаз.

Однако, существуют методы, которые способны вернуть былую красоту. О них порталу «Страсти» рассказала кандидат медицинских наук, косметолог, автор методики «Минус десять лет за один сеанс» Лейла Роз.

По словам профильного специалиста, процесс старения, в первую очередь, обусловлен снижением выработки коллагена и эластина. Кожа теряет былую упругость, обвисает, провоцируя появление носогубных складок. «Ползущие» вниз морщины портят внешний вид век, провоцируют появление брылей и утрату четкого контура в районе подбородка.

Параллельно с тем, как кожа лица теряет упругость, на лбу и в уголках глаз появляются морщины, в народе именуемые «гусиными лапками». В средней части лица уменьшаются объемы и провисают ткани, овал лица теряет четкие очертания. Обвисание становится точкой невозврата, при которой обычными кремами проблему решить уже не получится, объясняет Роз.

По словам профильного специалиста, единственным способом, способным привести лицо в первозданный вид, становится косметология. Именно медицинские хитрости эффективно помогают в борьбе с возрастными изменениями лица. Так, лучшими процедурами по мнению Лейлы Роз, могут стать: ботулинотерапия (снимет мышечное напряжение), реконструктивная контурная пластика (поможет восполнить утраченные объемы), коррекция губ с помощью филлеров, RF-лифтинг (освежит и взбодрит кожу), SMAS-лифтинг, биоревитализация и фототерапия.

Процедуры, отмечает эксперт, оптимально делать в комплексе с учетом рекомендаций косметолога. Для лучшего результата эксперт советует провести индивидуальную диагностику состояния кожи.

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