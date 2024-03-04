Песков не исключил возможности встречи Путина с главой МАГАТЭ Гросси

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Bednyakov/Kremlin Pool

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Ожидается, что представитель организации приедет в Россию завтра, 5 марта.

В Кремле оценили, возможна ли встреча президента России Владимира Путина с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, который едет с визитом в Россию. Об этом с журналистами «Известий» пообщался пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ожидается, что Гросси отправится с визитом в Россию завтра, 5 марта. В ходе поездки глава МАГАТЭ планирует встретиться с Путиным и обсудить с ним ситуацию на Запорожской АЭС.

«Для меня очень важно обсудить с ним технические моменты, получить представление о том, каковы планы работы на объекте, а также иметь возможность обговорить некоторые очень важные аспекты», — заявлял Гросси.

В Кремле такую возможность допустили.

«Мы не исключаем такой возможности», — сказал Песков.

Запорожская АЭС располагается в городе Энергодар на левом берегу Днепра. Объект насчитывает шесть энергоблоков. С октября 2022 года станция находится под контролем российской стороны. Украинские националисты не оставляют попытки обстреливать АЭС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Рафаэля Гросси, угроза ядерной катастрофы на Запорожской АЭС все еще существует.