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На мероприятие приехало свыше 20 тысяч человек из самых разных стран.

В «Сириусе» больше 20 тысяч человек со всей планеты объединил Всемирный фестиваль молодежи. Там обсуждают, как строить мир без границ и предрассудков. Своими знаниями делятся актеры, спортсмены, музыканты. Корреспондент «Известий» Анна Ничуговская пообщалась с участниками.

Этой зарядки точно хватит на целый день.

«Я чувствую, как заряжаюсь энергией здесь — от людей и от атмосферы самого мероприятия», — отметила участница фестиваля из Эфиопии Джатани Бонайя Годана.

Вот так — в режиме нон-стоп — живет вся территория фестиваля. Посетить все мероприятия просто невозможно физически, но участники пытаются успеть. На улицах постоянное движение.

Александр из Приднестровья спешит на выступление министра иностранных дел России Сергея Лаврова. А вот Карлос из Испании опоздал, и теперь думает, как наверстать упущенные знания.

«Мне было действительно жаль пропустить конференцию по дипфейку и нейросетям. Это важно для моей работы», — отметил Карлос, участник фестиваля из Испании.

Научные и экономические темы здесь самые популярные. На этой сцене говорят про банковские секреты.

«Я предприниматель из Намибии. Я здесь для того, чтобы узнать, как можно сотрудничать с Росатомом», — рассказал участник фестиваля.

О сотрудничестве с Россией молодым участникам фестиваля сегодня рассказывал заместитель председателя правительства, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«Мы абсолютно открыты для всех, кто готов идти рядом», — сказал Мантуров.

На встрече с Сергеем Лавровым в зале тоже нет свободных мест. То, что мир будущего будет многополярным, неизбежно, и роль России в его построении ключевая.

«Запад это, может быть, и понимает, но уж очень хочет либо не допустить процесс формирования многополярного мира, либо его затруднить», — указал Лавров.

На фестивале в очередной раз доказывают, что Россия — страна возможностей для молодых.

«Общий вектор это то, что ребятам интересна наука», — заметил помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

А вот культурный международный пазл собрался, кажется, еще в первые дни фестиваля. Кто-то даже уже выучил русские слова. Иностранцы поют русские песни и даже гимн России.

Роспись матрешек в цвета родных стран на одной локации, сдача ГТО — на другой. Географию изучают уже не по флагам 190 участников, а по ярмарке с национальными товарами.

«Это традиционная перуанская техника. Тысячелетняя традиция ручной работы. Эту работу сделала моя мама. Это все ручная работа, уникальный дизайн», — рассказал участник фестиваля.

Музыка, культура, ну и куда же без кино. Эмир Кустурица в беседе с участниками сделал признание.

«Я русский режиссер», — заявил Эмир Кустурица.

В кинолектории российского общества «Знание» доказывают и показывают, что Россия умеет снимать хорошее кино. Но то, что происходит сейчас в «Сириусе», это уже не фильм, это новая реальность, в которую погрузились все участники фестиваля.