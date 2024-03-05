Стало известно о новой жертве клиники в Петербурге, где пациентка умерла после липосакции

Россиянка получила ожоги руки после пластики в клинике в Петербурге

Фото, видео: www.globallookpress.com / Christian Ohde; 5-tv.ru

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Потерпевшая до сих пор не может вылечить последствия перенесенной операции.

Новая жертва скандально известной клиники пластической хирургии «Абриелль» в Санкт-Петербурге настаивает на возбуждении уголовного дела после пережитой операции. Об этом 5-tv.ru рассказала пострадавшая Майя.

В сентябре 2023 года пациентка клиники — 47-летняя женщина — скончалась после липосакции от аноксического поражения и отека головного мозга. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Как оказалось, она была не единственной, кто пострадал в стенах медучреждения. Майе сделала пластику рук 1 ноября 2023 года. После операции на конечности появился отек, а также сильно была испорчена кожа, которую «добросовестно» лечили в клинике на протяжении трех-четырех месяцев — каждый день наша собеседница ездила на перевязки.

После нанесенные и незаживающие раны все же зашили. В клинике стали «пытаться» реабилитировать руку пострадавшей уже «с точки зрения невропатии», однако все попытки оказались безуспешными. Именно тогда женщина заподозрила неладное и обратилась в другое медицинское учреждение.

Пациентке пришлось пережить несколько срочных операции, так как положительной динамики восстановления совсем не наблюдалось.

Как поделилась Майя, главврач «Абриеллы» не могла определить причину подобных осложнений, виноватой себя не считала и указывала на то, что клиентка клиники столкнулась с проблемами из-за индивидуальных особенностей организма.

«Уже по прошествии времени я понимала, что это бред. И все мои врачи мне говорили, что это бред. И в бюро судебно-медицинской экспертизы мне сказали, что это однозначный косяк», — поделилась Майя.

Последствия операции. Фото: 5-tv.ru

Экспертиза оценила нанесенный Майе вред, как средней тяжести. Сперва потерпевшая хотела решить все вопросы с клиникой «Абриелль» мирным путем, поэтому обратилась к главному врачу с результатами судебно-медицинской экспертизы лично, прося возместить весь причиненный ущерб — и моральный, и физический.

Клиника сначала согласилась, однако спустя некоторое время с помощью юристов составила письмо и прислала его бывшей пациентке. В нем были изложены причины отказа в удовлетворении претензии.

Сейчас потерпевшая настаивает на возбуждении уголовного дела. Кроме того, она планирует провести новую экспертизу и переоценить причиненный ее здоровью вред.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что суд отправил под арест главврача клиники из Петербурга.