Мы вам перезвоним: что на самом деле означает эта фраза на собеседовании

Фото: www.globallookpress.com / uwe umstätter

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Если вы были в поиске работы, то, скорее всего, вам знакома эта неоднозначная фраза. Всегда ли она означает отказ?

Не нужно расстраиваться, если на собеседовании вам обещали перезвонить. Как показало исследование, эта фраза не всегда используется для вежливого отказа.

Сервис «Работа.ру» провел опрос среди работодателей и по его итогам стало понятно, что 38% отпрошенных произносят эту фразу, когда действительно хотят перезвонить потенциальному сотруднику, пишет Газета.ру.

Тем не менее, 30% работодателей произносят эти слова, когда действительно хотят отказать. А 22% рассказали, что сразу после слов «мы перезвоним» заносят кандидата в базу для дальнейшего сотрудничества. Всего 8% пользуются этой фразой, когда необходимо утвердить кандидата у начальства. И лишь 2% произносят данные слова, когда собираются отправить человеку тестовое задание.

Нужно отметить, что в 50% случаев представители среднего бизнеса действительно перезванивают соискателю, если обещали. А малый бизнес перезванивает в 45% случаев. Только 30% крупных компаний связываются с соискателем после собеседования.

А в микробизнесе ситуация сложилась следующим образом — 37% организаций используют фразу «мы вам перезвоним» в качестве отказа.

«Услышав фразу „мы вам перезвоним“, не стоит заранее расстраиваться. Работодатель может взять время для принятия решения или проведения дополнительных интервью с другими возможными сотрудниками. Во-вторых, эта фраза также может означать, что рекрутер хочет провести с соискателем более детальное собеседование», — рассказал заместитель генерального директора портала поиска работы Александр Ветерков.

В опросе приняли участие более 400 респондентов из числа HR-специалистов, HR-директоров, представителей компаний, руководителей и рекрутеров по всей России.

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