Российского бизнесмена Хотина приговорили к девяти годам колонии
Фото: Андрей Любимов / ТАСС
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Решение вынесено по уголовному делу о растрате.
Бывшего владельца банка «Югра» Алексея Хотина приговорили к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 миллиардов рублей. Решение вынес Замоскворецкий суд Москвы.
«Назначить Хотину Алексею Юрьевичу девять лет лишения свободы», — огласила решение судья Ольга Багрова.
Кроме того, бывший президент «Югры» Алексей Нефедов получил 8,5 лет колонии общего режима, экс-председатель правления Дмитрий Шиляев — восемь лет, экс-директор столичного филиала Нина Чернова — шесть лет.
С фигурантов также взыскали 17,3 миллиарда рублей.
С 2019 года Алексей Хотин находится под арестом. В мае суд обязал его заплатить более 192 миллиардов рублей в качестве возмещения вреда по делу о неуплате налогов. Прокуратура тогда установила, что группа компаний «Русь-Ойл» прибегала к схемам, которые помогали уйти от налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Хотин проходил еще и по другому делу: о растрате более 23 миллиардов рублей у банка «Югра». По версии следствия, средства были похищены путем выдачи заведомо невозвратных кредитов. Лицензия у кредитной организации была отозвана в июле 2017 года, в следующем ее признали банкротом. Центробанк России оценил «дыру» в капитале в 160,9 миллиарда рублей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что бизнесмена Хотина требовали приговорить почти к десяти годам колонии.