«На стыке культур»: какое место занимают русские традиции в жизни звезд

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Русские люди отличаются широтой души и гостеприимством.

Русская культура многолика и многогранна, она имеет тысячелетние корни, впитав в себя все мировое наследие. Русские люди смогли достичь профессиональных высот и мирового признания в разных сферах человеческой жизни: музыке, литературе, живописи, науке, и даже неизведанный космос впервые покорил именно русский человек — Юрий Гагарин. Звезды отечественного шоу-бизнеса эксклюзивно рассказали корреспонденту 5-tv.ru, какое место в их жизни занимают русские традиции, и в чем, по их мнению, состоит отличительная черта русского человека, на вечеринке Russian Party Super совместно с VK.

«Русские априори очень космополитичные. Мы всегда впитывали другие культуры. Вспомните архитектуру русских православных церквей, откуда они пришли, мы прекрасно все понимаем. Вспомните, сколько заимствованных слов есть в русском языке: французских, немецких, английских. <…> Сколько в нас течет кровей. Мы люди, которые празднуют не один Новый год. Традиционный — да, Старый Новый год — да, китайский — пожалуйста, еврейский — можем. Поэтому говорить о том, что у нас есть исконно русские традиции, понимаете, это всегда на стыке культур», — считает Фомин.

По признанию экс-солиста группы Hi-Fi, когда он ездит за рубеж, то с гордостью говорит о том, что родился в Сибири, и рассказывает своим иностранным приятелям о трансформациях, которые произошли с его родиной. А сестра певца, которая проживает в Италии, по словам Фомина, всячески удивляет иностранцев.

«Это женщина, которая делает все. На ней дом, уборка, профессия, рукоделие, воспитание детей, починка музыкальных инструментов. <…> Это щедрость души, когда ты хочешь дарить то, что ты умеешь и можешь», — рассказывает артист.

Певица Наталья Подольская призналась, что они с семьей любят провожать зиму, празднуя Масленицу.

«Эта Масленичная неделя, когда везде на каждом шагу блины разных вкусов и с разными начинками, — такая русская традиция», — отмечает артистка.

А русские люди, по мнению Подольской, отличаются широтой души. Тем не менее и среди них можно найти тех, кто скуп на поступки. Например, жадность — это та черта, с которой не готова мириться артистка.

«Если хоть в каком-нибудь смысле человек жадный, то это проявляется во всех сферах его жизни», — уверена Подольская.

Певец и актер Влад Соколовский отметил, что он, как человек, побывавший в большом количестве разных стран, особо отчетливо увидел разницу менталитетов.

«Я посетил огромное количество стран и городов в Европе, и люди могут быть доброжелательными, но у них другой менталитет: такой очень сдержанный, они собственники такие», — делится артист.

Русских, наоборот, отличает широта души и гостеприимство.

«Если ты попадаешь домой, для тебя накрывают стол, тебя уложат, все постелют, все тебе дадут, майку с себя снимут и на тебя наденут», — считает Соколовский.

Сам певец признался, семьей они стараются соблюдать все исконно русские традиции, такие как Крещение, Масленица, Рождество Христово.

Певец AKMAL’ (Акмаль Ходжаниязов), который сам родом из Туркмении, назвал русских людей щедрыми по своей натуре, и уверен, что с русским человеком всегда можно договориться. К этому выводу артист пришел после того, как месяц прожил заграницей.

«Не нравятся американцы, британцы. Они немножечко как будто бы с презрением каким-то к тебе относится. Это не очень приятно», — поделился своими чувствами AKMAL’.

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