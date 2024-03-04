Польша сообщила о неком объекте, упавшем в поле на севере страны

Фото: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

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Что это может быть?

На севере Польши в Варминско-Мазурском воеводстве упал неизвестный объект. Об этом сообщает пресс-служба комендатуры полиции Оструды.

«Некий объект упал на поле. Это произошло в одной из деревень в районе Милакова», — указывается в публикации.

Польские правоохранители сейчас работают на месте происшествия. По поводу пострадавших ничего не говорится. При этом прокуратура сообщила, что упавший объект, вероятно, является метеозондом.

Ранее 5-tv.ru писал, что неизвестный объект упал в Волгоградской области. Как отметил глава Еланского района Дмитрий Литвинов, поле находится далеко от поселений.