Вопреки всем наветам: лишившийся роли в «Белом Лотосе» Бикович приехал в Россию

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

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Ни травля, ни личные проблемы не заставили актера изменить отношение к России.

Милош Бикович, известный по ролям в фильмах «Холоп», «Лед» и «Духless — 2», появился на премьере картины со своим участием «Любовь со второго взгляда» в Санкт-Петербурге. Визит актера стал первым за последние несколько недель после скандала со съемками в сериале от HBO «Белый лотос».

После того как в Европе предприняли безуспешную попытку открыть на актера охоту, Бикович на время ушел в тень. Обаятельному актеру потребовалось время, чтобы перевести дух и приехать в Петербург с новым проектом. В отличие от московской премьеры, старт показа «Любви со второго взгляда» в кинотеатрах культурной столицы Бикович проигнорировать не смог.

В беседе с журналистами StarHit.ru 36-летний актер рассказал, что режиссеры проекта долго уговаривали его принять участие в съемках, но он отказывал. Тогда режиссеры и сценаристы поставили вопрос ребром — либо съемки, либо карьера.

«Они говорили, что закроют мою карьеру и что мне хана. Я ответил, что у меня нет свободных дат — они предложили сдвинуться. Я сказал, что не могу приехать. На это услышал: „Мы будем снимать там, где ты“. В итоге пришлось сняться», — признался Бикович во время беседы с журналистами.

Предыдущий схожий опыт с длительными переговорами завершился для Биковича как никогда удачно — «Холоп» выстрелил в прокате, собрал огромную кассу и вошел в историю российского кинематографа как один из самых успешных отечественных проектов.

Ранее 5-tv.ru писал, как Милош Бикович оказался в центре международного скандала.