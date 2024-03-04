Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Лидер киевского режима рассчитывал на бесплатную помощь, однако, как оказалось, об этом не думали его союзники.

Президент Украины Владимир Зеленский не получил обещанный миллион снарядов от Евросоюза из-за того, что не учел необходимость оплатить некоторую часть. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон в эфире радиостанции Franceinfo.

В марте прошлого года страны Евросоюза приняли решение в течение года поставить Украине миллион снарядов. Однако, как указывал Зеленский, киевский режим получил лишь 300 тысяч от обещанного. Бретон считает, что президент Незалежной рассчитывал на безвозмездную передачу снарядов, однако это не так.

«Я сказал «поставить», а не «передать», — указал Бретон.

По его словам, вообще существуют три пути передачи Украине снарядов. Один из них — безвозмездный, в рамках которого киевский режим и получил 300 тысяч единиц. При втором пути Украина может закупить снаряды сама. Последний вариант — двусторонние поставки между несколькими странами. Таким образом и получился миллион снарядов, считает Бретон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам советника министерства обороны Украины по вопросам комплектования Алексея Бежевца, дефицит боевиков в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на фоне проблем с проведением мобилизации и нехваткой боеприпасов станет трагедией для киевского режима.