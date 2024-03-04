Новый нацпроект «Молодежь России» запустят уже в 2024 году

Голикова: четыре из пяти объявленных Путиным нацпроектов запустят в 2025 году

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Когда именно планируется начать его реализовывать? И какие еще есть планы у властей?

Четыре из пяти объявленных президентом России Владимиром Путиным национальных проектов запустят в 2025 году. В нынешнем реализуется «Молодежь России», заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова в беседе с журналистами.

«Это все планы (на запуск новых нацпроектов — Прим. ред.) с 1 января 2025 года за исключением одного национального проекта „Молодежь России“, который мы должны запустить в этом году», — сказала она на выставке «Россия».

Голикова объяснила, что данный проект станет механизмом сопровождения принимаемой и находящейся в высокой степени готовности новой стратегии молодежной политики. Реализовываться он начнет, вероятно, во второй половине 2024 года.

При этом вице-премьер добавила, что все нацпроекты, которые сейчас реализуются во всех сферах, будут подстраиваться под новые приоритеты, объявленные Путиным с 2025 года.

В минувший четверг, 29 февраля, Путин огласил послание Федеральному собранию. В ходе выступления глава государства анонсировал запуск пяти новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры» и «Экономика данных» и «Молодежь России».

Говоря о последнем, Путин подчеркнул, что он должен стать проектом «будущего и для будущего нашей страны». В рамках него президент предложил увеличить федеральные выплаты классным руководителям и кураторам групп в колледжах.

Ранее 5-tv.ru писал, что первый замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко назвал Всемирный фестиваль молодежи борьбой за будущее. Попытка ограничить коммуникацию России с миром с «треском провалилась», отметил он.