«Не зря остался на этом свете»: Костомаров рассказал, что помогло ему выжить

Фото, видео: Феоктистов Дмитрий / ТАСС; 5-tv.ru

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Олимпийский чемпион пробыл в реанимации несколько месяцев. Врачи не давали прогнозов на выздоровление, но Костомаров совершил чудо.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров назвал двух людей, которым обязан своим спасением. Почти полгода фигурист провел в реанимации: изо дня в день спортсмен боролся за жизнь, пока врачи не давали даже нескольких процентов на то, что знаменитый пациент выживет.

Даже после ампутации одной кисти рук и обеих стоп спортсмен не опустил рук и начал жизнь с чистого листа. Как оказалось, все это время мотивацию спортсмена подпитывала вера поклонников в его спасение, но ключевую роль в его судьбе сыграли две женщины. На презентации документального фильма «Роман Костомаров: Рожденный дважды» спортсмен сознался: если бы не жена Оксана Домнина, мама и их поддержка, его бы на этом свете уже не было.

«Фильм о сильной женщине. Важно чтобы рядом с тобой был такой близкий человек, как моя жена, как моя мама. Те люди, которые действительно тебя вдохновляют. Помогают тебе все-таки поверить в то, что не зря ты остался на этом свете. Нужно продолжать жить и идти вперед. Слабый пол — очень сильный пол. Если бы не жена, я бы точно оттуда бы не выкарабкался», — заявил Костомаров.

Сам фильм повествует об истории чемпиона, которому удалось преодолеть большие проблемы со здоровьем. Создатели проекта покажут зрителю, как Костомаров этап за этапом борется с болезнью и возвращается к полноценной жизни. Также в фильме будет рассказано о том, как близкие и родные поддерживали Романа.

Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией 9 января 2023 года. На фоне ослабленного иммунитета и осложнений после операции у спортсмена развился сепсис, он спровоцировал появление гангрены. Чтобы спасти жизнь фигуриста, врачи вынуждены были ампутировать пораженные конечности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Костомаров анонсировал дату выхода фильма о своей истории.