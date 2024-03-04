Минобороны РФ подтвердило уничтожение второго танка Abrams в районе Авдеевки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Российские бойцы на данном направлении продолжают занимать более выгодные позиции.

Второй американский танк Abrams, поставленный киевскому режиму, был уничтожен на авдеевском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России, приводя данные из зоны спецоперации на Украине за сутки.

В ведомстве отметили, что бойцы группировки «Центр» продолжают продвигаться на авдеевском направлении, занимая более выгодные рубежи и позиции. За сутки военные нанесли поражение живой силе и технике противника, в ходе чего лишили армию Украины 490 боевиков и двух танков, в числе которых Abrams.

«Противник потерял более 490 военнослужащих, два танка, в том числе Abrams производства США; четыре боевые машины пехоты, в том числе три Bradley производства США, три боевые бронированные машины и 12 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходная артиллерийская установка „Акация“, гаубица „Мста-Б“, САУ „Гвоздика“, а также три орудия Д-30», — говорится в сводке.

В конце февраля российские бойцы уничтожили первый танк Abrams в районе Авдеевки. Тогда для уничтожения техники противника применил FPV-дрон «Пиранья». В этот раз, как сообщалось, бойцы использовали FPV-дрон «Упырь».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии Украины.

Одни из основных целей СВО — демилитаризация и денацификация Украины. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экипажи сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар фугасными бомбами ФАБ-500 по опорному пункту и живой силе противника на краснолиманском направлении.