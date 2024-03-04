«Абсурд»: в Германии ответили на сообщения о подготовке к войне с Россией

Кабмин ФРГ: «слитая» беседа офицеров не говорит о подготовке к войне с Россией

Фото: www.globallookpress.com / Dietmar Plewka

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Немецкие власти при этом собираются в будущем обезопасить свои внутренние беседы, поскольку запись одной из них недавно оказалась в интернете.

Правительство Германии назвало абсурдом и продуктом российской пропаганды утверждения о том, что обнародованный диалог немецких офицеров указывает на подготовку ФРГ к войне с Россией. Об этом в ходе брифинга заявил представитель кабмина страны Вольфганг Бюхнер.

«Совершенно ясно, что такие утверждения, что этот разговор якобы доказывает, что Германия готовится к войне с Россией, являются абсурдной, отвратительной российской пропагандой», — сказал он.

Представитель Минобороны ФРГ сообщил в беседе с журналистами, что ведомству неизвестно о каких-либо других случаях перехвата переговоров офицеров страны. Тем не менее будут распространены рекомендации по безопасному дистанционному общению.

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«Слив» беседы немецких офицеров

Главред RT Маргарита Симоньян ранее опубликовала запись разговора военных бундесвера, в котором они обсуждают удар ракетами Taurus по Крымскому мосту с французского истребителя Dassault Rafale. Публикация вызвала огромный резонанс в Германии и других европейских странах.

Позднее немецкие издания Berliner Zeitung, BILD и информагентство DPA подтвердили подлинность записи, а Минобороны Германии признало, что разговор немецких офицеров о возможной атаке по Крымскому мосту был перехвачен.

В свою очередь, канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил недовольство тем, что переговоры старших немецких офицеров утекли в сеть. Он назвал опубликованные данные «серьезной утечкой». Кроме того, 4 марта посла ФРГ вызвали в МИД России после обнародованного разговора.

Как Германия пыталась защититься от российских пранкеров

В 2023 году Федеральная служба по защите конституции Германии рассылала немецким политикам предупреждения о возможных звонках российских пранкерах Вована и Лексуса. Эта спецслужба занимается контрразведкой. Она в сообщениях призывала к превентивным мерам против текущей российской кампании дезинформации.

К слову, один из пранкеров Вован Кузнецов ответил на предупреждения ФРГ. Он обратил внимание, что такие серьезные страны, как Германия и Великобритания, расценивают блогеров как глобальную угрозу.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Бундестаг требует от Шольца отчета после утечки разговора офицеров ВВС.