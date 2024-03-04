Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan

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Стратегический кризис уже настал в Незалежной, считают западные журналисты.

Дефицит боевиков в Вооруженных силах Украины (ВСУ) на фоне проблем с проведением мобилизации и нехваткой боеприпасов станет трагедией для киевского режима. Об этом заявил советник министерства обороны Украины по вопросам комплектования Алексей Бежевец.

«Если к дефициту снаряжения, оружия, снарядов и тому подобного мы получим недостаток личного состава, это [станет] трагедией», — приводит The Washington Post его слова.

При этом газета пишет, что Украина уже столкнулась со «стратегическим кризисом». Речь, в частности, идет о сокращении числа частей ВСУ, готовых к ведению боевых действий.

При этом указываются слова соучредителя сотрудничающей с украинским ведомством рекрутинговой компании Lobby X Владислава Грезева. Тот рассказал о резком росте числа откликов на вакансии в армии, связанных с риском. При этом по-прежнему есть проблемы с «заполнением вакансий, предполагающих участие в боях».

Всеобщая мобилизация на Украине действует с февраля 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В феврале 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Обновленный закон предполагает изменения нижней и верхней планок призывного возраста, ужесточение мер за уклонение от мобилизации вплоть до блокировки банковских счетов, а также введение электронных повесток.

Ранее 5-tv.ru писал, что Киев выдвинул требования Западу из-за снарядного голода. ВСУ оказались без боеприпасов из-за того, что члены НАТО не стали вовремя наращивать их производство, подчеркнули в МИД Незалежной.