«Чувствительная тема»: почему Евросоюз не хочет видеть Каллас на посту Борреля

Politico: Каллас может не получить пост в ЕС из-за отношения к РФ и ее гражданам

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Eero Vabamagi

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Эстонский премьер также ранее надеялась получить кресло генсека НАТО.

В Евросоюзе сомневаются, что премьер-министр Эстонии Кая Каллас сможет сменить Жозепа Борреля на посту верховного представителя организации по иностранным делам и политике безопасности. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.

«Я не думаю, что Франция и Германия согласились бы на это по тем же причинам, по которым она не подходит для работы в НАТО», — сказал европейский чиновник.

Беседы на этот счет ведутся уже несколько месяцев. По словам чиновника, для некоторых стан Евросоюза тема с назначением Каллас «остается чувствительной».

«Неужели мы действительно назначим на эту должность кого-то, кто любит есть русских на завтрак?» — задался вопросом другой собеседник.

Кроме того, Каллас претендовала на должность генерального секретаря Североатлантического альянса. Однако наиболее вероятно, что это кресло получит исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте.

Отметим, что кандидатуру Рютте поддерживает большая группа стран. В этой связи, добавил нидерландский политик Яп де Хоп Схеффер, решение может быть озвучено уже совсем скоро — 4 апреля, когда будет отмечаться 75-летие блока.

В середине февраля МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас в рамках уголовной статьи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Таллине боятся, что какая-либо страна выдаст Каллас. Риск возрастет, когда премьер уйдет в отставку и начнет путешествовать.