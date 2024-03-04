Прощай, наш верный друг: пес защитил российских бойцов от украинского дрона

Фото: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями

в удобном формате

Четвероногий товарищ неоднократно видел, как бойцы относятся с осторожностью к летающим в небе объектам, поэтому в минуту опасности ринулся в атаку.

Чувство долга и ответственности присуще не только людям. Порой, особой преданностью и самоотверженностью могут похвастаться и животные. Так, настоящим героем стал пес в зоне специальной военной операции (СВО). Он, жертвуя собой, защитил своих товарищей от украинского дрона-камикадзе, сообщает военный корреспондент Дмитрий Зименкин.

У военнослужащего Эрика на передовой на херсонском направлении неожиданно появилась собака. Животное прибилось к людям и очень быстро стало для российских солдат близким и родным другом. Пса характеризовали как шебутного, но, несказанно верного, смелого и бесстрашного.

К выбору имени подошли с юмором и назвали собаку Балбесом. Четвероногий друг же оказался крайне умным, поразив всех своей смекалкой. Дело в том, что пес неоднократно видел, как российские военные относятся к летающим в небе объектам с осторожностью, воспринимая их как угрозу и опасность. Животное постаралось защитить и уберечь своих товарищей от всех «неприятностей».

Но Балбес не знал, как сильно может пострадать. В один из обычных дней на позиции наших бойцов вновь залетел украинский FPV-дрон. Собака героически накинулась на неопознанный объект, который мог навредить ее друзьям и хозяину. Пес смело вцепился зубами в своего «противника».

В результате детонации вражеского беспилотника четвероногий друг российских военных погиб, пожертвовав своей жизнью ради близких, стремясь их защитить. Атака дрона Вооруженных сил Украины была предотвращена благодаря ему.

Теперь хозяин Балбеса считает своим долгом уничтожать силы противника, сбрасывая на них боеприпасы, подписанные в честь любимого товарища, который спас жизнь российским военнослужащим.

Хозяин с любимыми псами. Фото: 5-tv.ru

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 году выступил с обращением к россиянам и объявил о начале проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Лидер страны подчеркнул, что Вооруженные силы Украины возобновили массированные обстрелы жилых районов ЛНР и ДНР.

Урегулировать конфликт дипломатическим путем не удалось, поэтому Российская Федерация приняла решение оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. Страны НАТО, ЕС и Америка представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что история кота Товарища Майора довела до слез.