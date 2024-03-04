Мосгоризбирком получил более 7 миллионов напечатанных в Подольске бюллетеней

Фото, видео: 5-tv.ru

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Все жители столицы будут обеспечены бюллетенями во время голосования.

Члены Московского городского избиркома получили тираж бюллетеней для голосования на выборах президента. Печать производилась на специализированной типографии в Подольске. Передача прошла ранним утром.

Далее бюллетени для голосования в сопровождении сотрудников полиции отправятся в территориальные избирательные комиссии. Об этом «Известиям» рассказал секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.

«Получено семь миллионов 638 тысяч 300 избирательных бюллетеней. что соответствует 100% жителям Москвы. Поэтому никаких проблем с получением бюллетеней, как наши оппоненты говорили, не будет», — прокомментировал секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.

До выборов президента России остается меньше двух недель. Они пройдут с 15 по 17 марта по многодневной схеме голосования. Кандидатами на пост главы государства стали четверо: действующий президент РФ Владимир Путин (самовыдвиженец), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Ранее 5-tv.ru писал, что Верховный суд утвердил отказ Надеждину в регистрации кандидатом на выборах.