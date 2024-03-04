В ожидании: суд Лондона огласит решение о судьбе Ассанжа

Фото, видео: www.globallookpress / Sang Tan; 5-tv.ru

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Основатель WikiLeaks до конца своих дней проведет в тюрьме, если его экстрадируют в США.

В эти минуты у здания Королевского суда в Лондоне собираются сторонники Джулиана Ассанжа — там должны решить, вышлют его в США или нет. Если судьи вынесут окончательный вердикт об экстрадиции — австралийцу грозит 175 лет американской тюрьмы. В этом случае, основатель WikiLeaks может обратиться в Европейский суд по правам человека.

Джулиан Ассанж приобрел известность в 2006 году в связи с работой над сайтом WikiLeaks, основанным для публикации секретных документов. В 2010 году сайт предал огласке секретный видеоматериал американских военных, на котором были видны убийства мирных жителей в Ираке.

Уже пятый год Ассанж находится в тюрьме Белмарш, до этого он семь лет скрывался в посольстве Эквадора. Фактически журналист уже 12 лет находится в заточении. Юристам до сих пор не удалось даже смягчить условия его содержания под стражей.

Ранее 5-tv.ru писал, что лондонский суд рассмотрит апелляцию основателя Wikileaks.