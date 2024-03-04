Центральный университет провел «День влюбленных в математику»

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Победители турнира получат гранты на обучение в бакалавриате.

Поступить в вуз играючи — такую возможность российским абитуриентам предоставил Центральный университет, который организовал математические бои сразу в нескольких городах страны.

Турнир, отчасти напоминающий игру «Что? Где? Когда», дает возможность сильнейшим получить грант на обучение в бакалавриате. Кроме познаний в точных науках, претендентам приходится проявлять смекалку и в решении бизнес-задач. Корреспондент «Известий» Алексей Целищев стал свидетелем настоящих интеллектуальных баталий.

Склонившись над компьютерами, студенты-математики ведущих вузов России сражаются в интеллектуальной схватке. Больше 60 команд в восьми городах впервые борются за звание главного математического центра страны.

Несмотря на то, что турнир проходит практически в тишине — участники все обсуждения ведут шепотом, чтобы не давать подсказки соперникам — здесь чувствуется дух спортивной борьбы. Правда, вместо ринга вот такая онлайн-платформа математических боев. Команды выбирают задания и за правильные решения получают баллы.

Это только одно из событий в череде мероприятий от Центрального университета, направленных на популяризацию математики на федеральном уровне. Так, турнир «День влюбленных в математику» предназначен для студентов. Его проводят совместно с университетом ИТМО. Перед турниром они повторяли все возможные варианты заданий.

«Школьная программа плюс база, которая встретиться на первых-вторых курсах. Это может забыться, поэтому, да, я повторяла, очень повторяла», — рассказала участница турнира «День влюбленных в математику», студентка Центрального университета Елизавета Пономарева.

Математические бои — это еще и уникальная возможность получить грант на обучение и стать магистром Центрального университета.

«Основная миссия Центрального университета, как мы формулируем, — это формировать, готовить будущий передовой отряд, авангард будущих специалистов в области IT-индустрии. Основная идея нашего университета, как мы для себя формулируем, это университет от бизнеса и для бизнеса», — отметил ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.

Пока студенты сражаются за победу в математическом турнире, параллельно проходит второе мероприятие — уже для школьников. Они доказывают свою любовь к точным наукам на математической регате.

Работая в командах, десятиклассники набирают баллы, которые пригодится для поступления в Центральный университет. Но главное — им выпадает шанс самим выработать формулу обучения. Уже в ближайшее время школьники сойдутся в еще одном чемпионате от Центрального университета — DEADLINE, в котором им предстоит решить уже не математическую, а бизнес-задачу из IT-отрасли — как использовать искусственный интеллект в образовании.

«Проект DEADLINE — это некая активность. Мы будем собирать „умнейших“, у которых будет похожая организация, с точки зрения, что нужно будет порешать какие-то задачки и выполнить творческую инициативу. И, как результат, лучшим достанутся дополнительные очки, которые они могут использовать для поступления к нам в университет», — рассказал председатель правления Станислав Близнюк.

Финал кейс-чемпионата «DEADLINE» пройдет 13 и 14 апреля. Регистрация — до 14 марта. Лучшие решения внедрят в учебный процесс Центрального университета, а призеры и победители получат гранты на поступление.