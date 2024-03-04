Бундестаг требует от Шольца отчета после утечки разговора офицеров ВВС

Фото, видео: www.globallookpress.com / Виктор Лисицын; 5-tv.ru

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Попытки немецких властей сделать «хорошую мину при плохой игре» многие резко раскритиковали, назвав даже обсуждение удара по Крымскому мосту военным преступлением.

Крупнейшая оппозиционная фракция немецкого парламента — Христианско-демократический союз (ХДС)— потребовала провести срочное заседание комитета Бундестага по обороне после утечки разговора высокопоставленных военных о возможных ударах по Крымскому мосту. Депутаты считают, что на встрече должен присутствовать и лидер Германии — канцлер Олаф Шольц.

Между тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что первые результаты проверки в ведомстве в связи с утечкой появятся на днях. В частности, контрразведка должна выявить, какую интернет-платформу во время общения использовали офицеры бундесвера, чья беседа была перехвачена. По данным немецких СМИ, военные обсуждали государственные секреты при помощи ресурса для проведения видеоконференций. Благодаря незащищенному соединению утечка и стала возможной.

Глава военного ведомства Германии Писториус также назвал публикацию в российской прессе содержания разговора высокопоставленных немецких военных частью информационной войны Москвы. Писториус заявил, что в беседе офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту речь шла не о конкретном планировании. Они, дескать, лишь обсуждали различные сценарии, но это не означает «зеленого света» для передачи Киеву ракет Taurus. Эти попытки немецких властей сделать «хорошую мину при плохой игре» многие резко раскритиковали. В частности, экс-глава австрийского МИД Карин Кнайсль заявила, что была шокирована обсуждением атаки по гражданскому объекту.

«Но ведь это не военная цель, не склад боеприпасов. Это мост, по которому ездят обычные люди на своих машинах. То, что они обсуждают — просто военное преступление. Полное пренебрежение Женевскими конвенциями», — прокомментировала Кнайсль.

Карин Кнайсль также подчеркнула, что несоблюдение элементарных правил цифровой безопасности свидетельствует о непрофессионализме армейской элиты в Германии.