Железнодорожный мост поврежден после взрыва в Самарской области
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Пострадали металлические конструкции и ограждения на береговой опоре.
В Самарской области в городе Чапаевск утром произошел хлопок в районе железнодорожного моста, проходящего через реку Чапаевка. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
Сообщение о происшествии поступило около семи утра по московскому времени — в 06:58. По прибытию на место происшествия было установлено, что пострадали металлические конструкции и ограждения на береговой опоре.
Железнодорожный мост через Чапаевку после хлопка.
Повреждений железнодорожных путей не выявлено. Также источник отметил, что погибших и пострадавших нет.
«В превентивных целях движение на железнодорожном мосту приостановлено. Задержка в движении поездов уточняется», — сказано в сообщении.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появились кадры с места взрыва в Санкт-Петербурге.