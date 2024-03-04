Железнодорожный мост поврежден после взрыва в Самарской области

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

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Пострадали металлические конструкции и ограждения на береговой опоре.

В Самарской области в городе Чапаевск утром произошел хлопок в районе железнодорожного моста, проходящего через реку Чапаевка. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

Сообщение о происшествии поступило около семи утра по московскому времени — в 06:58. По прибытию на место происшествия было установлено, что пострадали металлические конструкции и ограждения на береговой опоре.

Железнодорожный мост через Чапаевку после хлопка. Фото: Из открытых источников

Повреждений железнодорожных путей не выявлено. Также источник отметил, что погибших и пострадавших нет.

«В превентивных целях движение на железнодорожном мосту приостановлено. Задержка в движении поездов уточняется», — сказано в сообщении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появились кадры с места взрыва в Санкт-Петербурге.