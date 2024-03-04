«Заслуженный отдых»: в России предложили доплачивать за стаж от 30 лет

В ГД создали проект о выплате пенсии в размере двух прожиточных минимумов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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ЛДПР выступает за то, чтобы россияне в старости могли себя хорошо обеспечить.

Группа депутатов ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким разработала проект закона о выплате пенсии по старости в размере двух прожиточных минимумов за рабочий стаж от 30 лет. Документ уже направляется для заключения в правительство, пишет ТАСС.

В пояснительной записке прописывается механизм работы выплат. Так, для россиян со стажем более 30 лет соцдоплата будет составлять до двукратной величины прожиточного минимума по России.

«Люди серебряного возраста, которые 30 лет трудились на благо нашей страны, имеют полное право на заслуженный отдых в старости… Мы за то, чтобы у наших пенсионеров появилась возможность не просто доживать старость, а жить: хорошо питаться, заняться своим здоровьем, путешествовать», — подчеркнул Слуцкий.

На 2024 год размер прожиточного минимума составляет 13 290 рублей. Получается двукратная величина составит свыше 26 тысяч рублей.

Вместе с тем авторы документа предлагают, чтобы правила осуществления соцдоплаты к страховой пенсии по старости, порядок пересмотра ее размера и индексации устанавливал Минтруд России.

Ранее 5-tv.ru писал, что с 1 марта выплаты неработающим пенсионерам повысились на 7,5%. Это также коснулось инвалидов и людей старше 80 лет.