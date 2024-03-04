Суд заочно арестовал экс-посла Украины в Казахстане за призывы убивать русских

Фото: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka

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Заявление украинского дипломата вызвало волну возмущения среди казахстанской и российской общественности.

Бассманный суд Москвы объявил в международный розыск бывшего посла Украины в Казахстане Петра Врублевского* и заочно его арестовал. Такое решение вынесено в рамках уголовного дела, возбужденного после его призывов «убивать как можно больше русских по всему миру», сообщает ТАСС.

«Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании гражданину Украины Врублевскому меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, исчисляя его с момента экстрадиции на территорию РФ или с момента задержания обвиняемого в стране», — сказал источник агентству.

Вынесенное решение пока не обжаловали.

Врублевский позволил себе подобное высказывание в адрес русских в августе 2022 года. Он призывал убивать их «как можно больше по всему миру» в интервью казахстанскому блогеру Диасу Кузаирову. В сентябре того же года президент Украины Владимир Зеленский уволил его с поста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов объявлен в международный розыск по делу о взятке.

* — внесен в РФ в перечень причастных к экстремистской деятельности или терроризму