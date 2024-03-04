Экипаж составил меню: как Crew Dragon готовился к отправке в космос

Фото, видео: Reuters / Joe Skipper; 5-tv.ru

Ракета должна была стартовать еще 9 февраля, но каждый раз запуск переносили из-за плохой погоды.

Космический корабль Crew Dragon, в экипаж которого входит российский космонавт Александр Гребенкин, стартовал с мыса Канаверал во Флориде около 07:00 утра по московскому времени. Это уже восьмая миссия Crew Dragon и четвертая попытка вывести корабль на орбиту для стыковки с МКС — предыдущие заканчивались неудачей из-за непогоды.

Как шла подготовка к полету? И какое меню составил себе экипаж? Об этом — корреспондент «Известий» Александр Якименко.

Несколько десятков репортажных групп выстроились на стартовые позиции. Они ждут момента, чтобы снять взлет ракеты с восьмой миссией Crew Dragon. В ее составе, в том числе российский космонавт Александр Гребенкин. К историческому для себя полету уроженец Кузбасса шел всю жизнь: в 2018-м стал космонавтом-испытателем, несколько лет готовился и в январе 2023-го прошел экзамены в Роскосмосе.

«Это комплексная тренировка, основная, которая определяет степень готовности к работе на станции целиком. Подразумевает, что системы все пройдены — работа на них как раз и проверяется, то есть готовность к работе с системами и с нашим российским сегментом», — отмечал Гребенкин.

После этого Александр отправился в США и целый год продолжал обучение и привыкал к команде! Вместе с ним летят американцы Майкл Барратт, а также Мэтью Доминик и и Джанет Эппс — оба, как и он, впервые. Астронавты признаются, что попали в состав миссии едва ли не случайно!

«Аэрокосмический инженер против астронавта. Я всегда знала, что могу стать инженером, но я никогда не думала, что мне удастся, что меня выберут астронавтом, а меня выбрали!» — делилась специалист миссии Джанетт Эппс.

Майкл Барратт — ветеран, он старше остальных участников, и единственный среди них уже бывал в космосе. Но, кажется, вполне не против учиться у своих более молодых коллег из России, по крайней мере, в том, что касается выбора меню.

«Мы заказываем еду сразу на полгода вперед, и она должна быть достаточно чудесной, чтобы не надоесть до смерти. Так что я последовал примеру Саши и заказал то, что люблю есть в обычные повседневные дни. Но помимо всяких овощей, конечно, хочется и что-то необычное, так что на первое время я не смог отказать себе в коктейлях. И еще у меня будет русский творог», — рассказал астронавт Майкл Баррат.

Самому Александру готовят на время миссии традиционный русский стол: супы, в том числе борщ, салаты и мясо с гарнирами. Вся еда уже была погружена в ракету, и практически все готово к запуску. Но журналисты и члены экипажа ждали напрасно. Вместо этого из центра NASA поступила команда «отложить пуск».

«Что ж, начнем готовиться к следующей попытке завтра», — сообщили в NASA.

Это уже четвертая задержка с запуском. Ракета должна была стартовать еще 9 февраля, но каждый раз запуск переносили из-за плохой погоды. Сейчас условия объективно неплохие — окно возможностей открыто, так что новая попытка состоится всего через три часа.