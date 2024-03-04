Турнир IВА прошел на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе»

Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru

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Зрители со всего мира смотрели бойцовское шоу с восторгом.

На всемирном фестивале молодежи в «Сириусе» прошла ночь чемпионов Международной ассоциации бокса. Участники форума смогли увидеть сразу два статусных поединка.

Главный из них — десятираундовый бой за звание претендента на профессиональный пояс по версии IBA между россиянином Харитоном Агрбой и мексиканцем Хосе Боррего. Во втором бою за звание чемпиона Европы россиянину Габилу Мамедову противостоял белорус Дмитрий Асанов.

В обоих поединках победили наши соотечественники. Зрители со всего мира смотрели бойцовское шоу с восторгом.

«Сегодня я здесь, потому что хочу увидеть это вживую. Хочу увидеть российских боксеров. Я уже познакомился со спортсменами из Мексики, Китая, Африки, спортсмены со всего мира здесь проводят время прекрасно», — рассказал участник фестиваля Шазей Биджас.

А еще для участников фестиваля организовали четырехчасовую прогулку по живописной горной экотропе. Сорок гостей из 11 стран смогли увидеть красоты Сочинского национального парка. Маршрут специально разработали сотрудники университета «Сириус».

Участники форума смогли встретить здесь краснокнижных животных и полюбоваться редкими растениями. А еще научились передвигаться на снегоступах.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Казани завершились «Игры будущего».