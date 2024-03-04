Эпоха Возрождения: число отелей в Крыму выросло вдвое за 10 лет в составе России

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский

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Ежегодно курорты полуострова посещают порядка десяти миллионов туристов.

Туристическая отрасль Крыма переживает эпоху Возрождения. С момента воссоединения полуострова с Россией в этой сфере произошли радикальные изменения — бизнес получил господдержку и вышел из тени, качество услуг и сервиса растет, а сами курорты превращаются в комфортные и доступные зоны отдыха с самой современной инфраструктурой.

Каким за десять лет стал туризм в Крыму? И что ждет местные курорты в ближайшем будущем? Об этом — корреспондент «Известий» Николай Аксенов.

Престиж гостевой сферы зависит не только от уровня комфорта, но и от экологического фактора. И это могли бы подтвердить братья наши меньшие, если бы умели говорить. Эта лебединая заводь на въезде в Евпатории с 2014 года — охраняемый объект, а количество птиц, гнездящихся здесь увеличилось в 50 раз.

Вдвое больше теперь гостиниц и отелей на всем побережье республики. За десять лет прибавилось не только новостроя — из теневого бизнеса вышли многие игроки этого рынка. Так работать удобнее — рассказывает известный крымский отельер Ирина Петровская.

«Те, кто законно работает, там, к примеру, отели большие, они получают от государства поддержку», — рассказывает глава союза предпринимателей гостевой сферы Крыма Ирина Петровская.

Пальмы, лавровые деревья и кусты розмарина прямо под окном. Обычный южный дворик летом превращается в мини-гостинцу. Его хозяева угощают своих гостей собственным инжиром и ореховым вареньем. Дела за последние десять лет у Людмилы Стешиной идут только в гору: отдыхающие бронируют недорогие номера за несколько месяцев.

«Очень много изменений в лучшую сторону. Улицы с грунтовыми дорогами асфальтируются, чего не было до этого никогда. Очень рады что мы с Россией. Очень и переживаем за нее, чтобы у нашего президента все получилось», — поделилась жительница поселка Малореченское Людмила Стешина.

Поселок Малореченское, где живет Людмила, многим туристам известен по уникальной природе. Раньше здесь был только один пляж и дикие тропы. Теперь каждая достопримечательность есть на карте, а на всех маршрутах — указатели.

«Экзотика, ради которой сюда, к этому месту приезжают даже те, кто не любит экстремальный отдых — „сырные“ скалы на южном берегу. Сюда не просто добраться, но еще сложнее выбраться», — передает с места корреспондент Аксенов.

Сфера отдыха и развлечений Крыму в 2014 и 2015 годах была полностью реформирована в соответствии с российским законодательством. Переход проходил в несколько этапов и, конечно же, решающими стали программы поддержки, без которых многие предприниматели просто обанкротились. А вот сектор оздоровления претерпел радикальные перемены. Например, знаменитый на всю страну санаторий имени Пирогова возродили заново. В 2014 году это было убыточное предприятие с долгами по зарплате и почти разрушенной инфраструктурой.

Уникальная терапия восстановления опорно-двигательного аппарата с помощью экзоскелета. Сегодня санаторий располагает самым современным оборудованием, которое позволяет лечить самых сложных пациентов с редкими диагнозами. Но знаменито это учреждение, в первую очередь, грязевыми ваннами.

«Несмотря на специфический запах, процедура даже приятная. Никаких болезненных ощущений, а этот брезент нужен, чтобы сохранять тепло — как в косметологическом кабинете», — рассказывает Николай Аксенов.

Ежегодно в летний сезон в Крыму отдыхает около десяти миллионов человек. Многие западные эксперты в области туризма пророчили полуострову судьбу заброшенного региона. Но получилось наоборот. Санкции и проблема доступности зарубежных курортов тоже сыграли роль — люди поехали в Крым

«Мы сюда едем с удовольствием семь-восемь дней провести — это колоссальное удовольствие. Надышаться, насмотреться. Впечатлений море!» — делится москвич Николай Гупалов.

Решающую роль в новой жизни полуострова сыграли трасса Таврида и Крымский мост. Теперь здесь каждый пятый отдыхающий — это автопутешественник. От Керчи до Ялты — всего четыре часа комфортного пути.

«Самое сложное для гостевой сферы, по признанию отельеров, было удивить искушенных отечественных туристов, которые привыкли сравнивать импортное и наше. Но у крымчан это получилось», — отмечает корреспондент.

В туристической отрасли Крыма сегодня участвует 100 тысяч человек — это каждый 18-й житель. И, конечно, все заинтересованы в преобразованиях, тем более, что расти есть куда. Теперь главная задача на полуострове — обустроить круглогодичный отдых по примеру соседнего Сочи. Это, в первую очередь, развитие горнолыжного комплекса и яхтенных гаваней — такие планы на обозримое будущее уже есть.