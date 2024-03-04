На Приморье на фоне лесных пожаров обрушился огненный смерч

Фото, видео: www.globallookpress.com / Björn Kietzmann; 5-tv.ru

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В борьбе со стихией задействовано около 200 спасателей МЧС.

Площадь лесных пожаров в Приморье достигла пяти тысяч гектаров. Пламя быстро распространяется на большие территории из-за сильного ветра. А по одному из населенных пунктов прошелся огненный смерч.

На борьбу со стихией брошены дополнительные отряды пожарных. Тушением занимаются 180 человек, задействована тяжелая техника — бульдозеры прокладывают противопожарные полосы. Сейчас главная задача — обезопасить населенные пункты, огонь к ним приблизился вплотную.

Кроме того, спасателям удалось локализовать очаг пожара площадью 400 гектаров на землях особо охраняемой природной территории «Земля леопарда».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль.