На Приморье на фоне лесных пожаров обрушился огненный смерч
Фото, видео: www.globallookpress.com / Björn Kietzmann; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
В борьбе со стихией задействовано около 200 спасателей МЧС.
Площадь лесных пожаров в Приморье достигла пяти тысяч гектаров. Пламя быстро распространяется на большие территории из-за сильного ветра. А по одному из населенных пунктов прошелся огненный смерч.
На борьбу со стихией брошены дополнительные отряды пожарных. Тушением занимаются 180 человек, задействована тяжелая техника — бульдозеры прокладывают противопожарные полосы. Сейчас главная задача — обезопасить населенные пункты, огонь к ним приблизился вплотную.
Кроме того, спасателям удалось локализовать очаг пожара площадью 400 гектаров на землях особо охраняемой природной территории «Земля леопарда».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Мексике началось извержение вулкана Попокатепетль.