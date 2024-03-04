Если дал сбой: какие симптомы говорят о проблемах с иммунитетом

Фото: www.globallookpress.com / Jochen Tack

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Иммунной системе необходимо уделать достаточное внимание. Но почему она иногда «ломается»?

Иногда иммунитет дает сбой — начинает не защищать организм от внешних угроз, а в буквальном смысле становится ей. Какие признаки говорят о проблемах с иммунной системой — рассказал изданию aif.ru научный руководитель Института ревматологии имени Насоновой академик РАН Евгений Насонов.

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По словам специалиста, распознать аутоиммунные заболевания крайне трудно, поскольку их симптомы — боли в мышцах и суставах, усталость, депрессия, тахикардия, одышка — характерны и для других заболеваний и состояний, в том числе и для поствирусной усталости.

Поэтому Насонов рекомендует провести генетические исследования. Ведь риск аутоиммунных заболеваний повышает именно генетическая предрасположенность.

Обследоваться стоит людям, чьи близкие родственники страдали аутоиммунными заболеваниями. В таком случае риск развития подобного недуга в несколько раз выше.

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