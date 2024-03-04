«За пределами морали»: Зеленский «набросился» на протестующих польских фермеров

Фото: Reuters / Kacper Pempel

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Украинский лидер призвал Польшу не использовать ситуацию на Украине «во внутренней политической борьбе».

Ситуация с бойкотирующими польскими фермерами на границе с Украиной вышла за пределы экономики и морали, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

«Нужно наконец-то найти решение в ситуации, в частности, на польской границе, которая уже давно вышла за пределы и экономики, и морали», — сказал он.

Также он призвал власти Польши не использовать ситуацию на Украине «во внутренней политической борьбе».

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Отношения между двумя странами стали напряженными из-за эмбарго в отношении украинской сельскохозяйственной продукции. Летом 2022 года ЕС отменил пошлины на все товары из Незалежной, чем обрубили европейским фермерам возможность продавать свои. Весной 2023-го Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой урегулировать ситуацию, в результате чего были введены временные ограничения. По истечении срока Словакия, Польша и Венгрия продлили эмбарго, а возмущенный Киев пожаловался во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Президент Польши Анджей Дуда отказался от попыток воздействовать на протестующих местных фермеров, по его мнению, эту проблему необходимо обсуждать в Брюсселе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, сколько офис президента Украины Владимира Зеленского потратил на его командировки.