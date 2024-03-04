Россия поднимет в ОЗХО вопрос о применении Украиной химоружия в зоне СВО
Фото, видео: www.globallookpress.com / Britta Pedersen; 5-tv.ru
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Очередное заседание запланировано на 5 марта.
Россия постоянно отслеживает и документирует применение украинскими вооруженными формированиями химических отравляющих веществ в зоне спецоперации. Об этом рассказал заместитель главы Минпромторга Кирилл Лысогорский.
В беседе с «Известиями» он отметил, что соответствующий вопрос будет вновь поднят предстоящей (5 марта) сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
«(Мы. — Прим. ред.) потребуем от организации дать должную оценку этой преступной с точки зрения международного права деятельности», — сказал Лысогорский.
Он также не исключил, что украинская сторона будет препятствовать объективному и беспристрастному рассмотрению вопроса данного на площадке ОЗХО.
Прежде стало известно, что сотрудники ФСБ задержали трех жителей Мелитополя, подозреваемых в подготовке терактов с использованием химического оружия в Запорожской области. В ходе обысков у них были изъяты самодельные взрывные устройства и компоненты к ним, а также опасные для здоровья вещества. В их числе — боевое отравляющее вещество BZ. Оно воздействует на центральную нервную систему человека, вызывая галлюцинации и панику. Целями должны были стать российские военнослужащие и губернатор региона Евгений Балицкий.
Все подробности смотрите в репортаже РЕН ТВ.
В ноябре прошлого года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов отмечал, что украинские боевики 17 раз применяли химоружие в зоне спецоперации. Как рассказывал 5-tv.ru, из-за этого погибли по меньше мере 15 человек.