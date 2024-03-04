Боевое отравление: что известно о найденном в Запорожской области веществе BZ
Никулин: найденное в Запорожской области химоружие BZ вызывает галлюцинации
Фото, видео: www.globallookpress.com / Andy Dean; 5-tv.ru
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Именно с помощью этого химиката киевский режим пытался вывести из строя наших бойцов. Как это вещество воздействует на человека?
Недавно сотрудники ФСБ задержали трех жителей Мелитополя, подозреваемых в подготовке терактов с использованием химоружия в Запорожской области. В ходе обысков у них были изъяты самодельные взрывные устройства и компоненты к ним, а также опасные для здоровья вещества. В их числе — психохимическое боевое отравляющее вещество BZ.
Как рассказал бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин, вещество BZ воздействует на центральную нервную систему человека.
По словам эксперта, оно вызывает временное помешательство. Человек, находясь под его воздействием, теряет ориентацию в пространстве, у него начинается паника, а также слуховые и звуковые галлюцинации.
«Считается, что одного миллилитра вещества хватает, чтобы вывести человека из строя на 70-80 часов. Американцы где-то с конца 50-х годов поставили его на вооружение, неоднократно применяли и во время войны во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, и в других частях света», — уточнил Никулин в беседе с «Известиями».
Как сообщалось ранее, сотрудниками ФСБ России в ходе спецоперации были задержаны три жителя Мелитополя по подозрению в подготовке терактов с использованием химоружия. Их целью являлись российские военные, а также глава Запорожской области Евгений Балицкий. Об этом стало известно из перехватов переговоров задержанного впоследствии агента, которого курировали в Киеве.
«Химикаты нужно было подсыпать в столовую — в суп или сок», — заявил подозреваемый Дилявер Куршутовю
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