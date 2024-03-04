«На подходе»: Джиган и Самойлова заговорили о появлении пятого ребенка

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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Неужели Оксана Самойлова уже находится в интересном положении?

Рэпер Джиган и его супруга Оксана Самойлова раскрыли правду о рождении пятого ребенка. В эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru они признались, что созрели и готовы к рождению и воспитанию еще одного малыша.

«Мы задумались. Как раз в доме есть комната свободная», — заявил рэпер на мероприятии Russian Party Super совместно с VK.

«На подходе», — добавила Самойлова.

При этом пара уже определилась даже с тем, кого они хотят больше — мальчика или девочку.

«Хотим девочку. С мальчиками потяжелее. Тем более будет конкуренция старшего и младшего братьев», — добавил Джиган.

К слову, пара в этом году отметит 12 лет совместной жизни. За это время у них родились три дочки и сын, после рождения которого в семье случился скандал из-за загула Джигана. Самойлова тогда простила любимого. Поклонники сначала осуждали блогера за то, что она дала второй шанс супругу. Они также предполагали, что скандал мог быть очередным пиар-ходом. Но спустя время семья рэпера снова стала выглядеть как образцовая, Оксану без устали хвалили за женскую мудрость и за то, что сохранила семью ради общих детей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Оксана Самойлова наказывает детей.