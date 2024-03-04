«Это параллельная Вселенная»: Влад Соколовский о женщинах и их намеках

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Певец рассказал о своей способности тонко чувствовать настроение дам. Но как ему это удается?

Российский певец и актер Влад Соколовский сейчас занят на съемках российской адаптации популярного турецкого сериала «Постучись в мою дверь». Артист исполняет роль лучшего друга главного героя. Но на светское мероприятие Соколовский нашел время заглянуть.

В беседе с корреспондентом 5-tv.ru он пообщался на тему женщин и их намеков в преддверии 8 Марта. Для Влада мир глазами женщин совсем другой, его нужно уметь понимать и осознавать.

«Это параллельная Вселенная, ровно 50 на 50. Есть мужской взгляд на жизнь, а есть женский. И когда ты убираешь свое мужское эго и начинаешь женщину слышать, то ты понимаешь, что мир не только такой, каким его видишь и чувствуешь ты, но он еще и другой», — рассказал артист на Russian Party Super совместно с VK.

В праздники певец желает всем женщинам встретить только тех мужчин, которые сделают их счастливыми. В семье певца заведено быть внимательным друг к другу и записывать желания, которые возникают у партнера. Но пока из-за загруженного графика Влад не успел приобрести подарок любимой, но зато выделил на его покупку время в будущем.

Женские намеки Соколовский понимать умеет, но не всегда с ними соглашается.

«Я тонко это воспринимаю. Я просто не всегда согласен с намеками. Это другой вопрос. У меня могут быть какие-то свои планы на этот счет. На, как правило, всегда это учитываю», — признается актер.

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