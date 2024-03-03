Политолог заявил о подтверждении Писториусом подлинности записи офицеров ФРГ

Фото, видео: Tobias Hase / ТАСС; Личный архив Дмитрий Солонникова; 5-tv.ru

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Несмотря на скандал с обнародованием планов по атаке на Крымский мост, Германия продолжит готовиться к войне с Россией, уверен Дмитрий Солонников.

Министр обороны Германии Борис Писториус в своем официальном заявлении по поводу утечки записи разговора немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту фактически подтвердил ее подлинность. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил политолог Дмитрий Солонников.

Он обратил внимание на замечание Писториуса о том, что опубликованная запись не была предназначена для широкой общественности. Это свидетельствует о том, что запись действительно подлинная, считает Солонников.

«То, что запись подлинная, никто не сомневался. И что это настоящий перехват. В Германии это обсуждают, что она не предназначалась для широкого пользования, так как речь идет об обсуждении ударов по территории России», — заявил политолог.

Сейчас, уверен Солонников, в Германии проведут тщательное расследование, чтобы установить причину утечки секретной информации и наказать виновных. И если их не найдут, то их «придумают», уверен Солонников.

«Германия должна будет показать, что она серьезно борется с тем, кто очень плохо работает в системе защиты виртуальной информации. Но Германия, по результату, продолжит готовиться к войне против России», — заключил политолог.

Ранее в этот день Писториус официально прокомментировал утечку разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост, назвав ее «информационной войной» России против Германии. По словам министра, обнародование записи — это «гибридная атака» Москвы с целью «подорвать решимость и единство» Запада. Писториус также сообщил, что приказал тщательно расследовать случившееся и выяснить причину утечки.

Главред RT Маргарита Симоньян ранее опубликовала запись разговора военных бундесвера, в котором они обсуждают удар ракетами Taurus по Крымскому мосту с французского истребителя Dassault Rafale. Публикация вызвала огромный резонанс в Германии и других европейских странах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в США допустили осложнение отношений Германии и НАТО из-за утечки записи разговора немецких офицеров о возможном ударе по Крымскому мосту.