В Ингушетии возбудили уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Mikhail Tereshchenko

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Следователи уже осмотрели место происшествия в Карабулаке, где были ликвидированы шестеро боевиков.

В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов после событий в Карабулаке. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК) России.

Дело возбуждено по статье 317 УК РФ. В ведомстве отметили, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Кроме того, следователями уже проведен осмотр места происшествия, обнаружены огнестрельное оружие и боеприпасы.

В субботу, 2 марта, спецназом ФСБ в одном из жилых зданий в городе Карабулак была обнаружена и заблокирована группа боевиков. Началось боестолкновение. Был введен режим контртеррористической операции.

Силовики ликвидировали шестерых боевиков. Предварительно, трое из них, в том числе главарь банды, находились в федеральном розыске. Пострадавших среди гражданского населения и правоохранителей нет.

Ранее 5-tv.ru показывал кадры с места, где укрывались ликвидированные боевики в Ингушетии.