Вся мощь «Градов»! Лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны показало работу расчета САУ «Гиацинт-С» на авдеевском направлении
Фото, видео: Коновалов Алексей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Наши бойцы ежедневно уничтожают орудия, технику и укрепрайоны украинских националистов точными ударами.
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
САУ «Гиацинт-С»
На этих кадрах показана боевая работа расчетов самоходной пушки «Гиацинт-С» на авдеевском направлении. На этом участке фронта бойцы подавили и уничтожили взводный опорный пункт ВСУ. После выполнения огневой задачи артиллеристы замаскировали орудия и убыли в укрытия.
САУ «Гиацинт-С» является одним из самых эффективных орудий для ведения контрбатарейной борьбы и уничтожения позиций националистов на дальних дистанциях.
РСЗО «Град»
А на этих кадрах показана боевая работа расчетов реактивной системы залпового огня «Град» на донецком направлении. На этом участке фронта бойцы уничтожили пехоту и позиции подразделений ВСУ.
Нанесение удара по цели осуществлялось осколочными реактивными 122-мм снарядами.